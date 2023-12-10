DAÜ Mimarlık Bölümü'nde Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni gerçekleştirdi. DAÜ Aktivite Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreninde yaklaşık 60 öğrenci göstermiş oldukları akademik başarıdan dolayı sertifikalarını aldı.

Tören, lisans öğrencilerinden Ada Dedeoğlu ve Yaren Özoğul ile doktora öğrencisi Şerife Hikmet’in gerçekleştirdiği resim sergisi ve lisans öğrencilerinden Göksu Sungurtekin, Ertuğrul Koç ve Hüseyin Berk Pehlivan’ın gerçekleştirdiği müzik performansının ardından başladı.

Tören açılışında konuşan DAÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafooneh M. Sani, mimarlıkta başarının bir süreç olduğunu belirterek, çalışmanın sürekliliğinin, yaratıcılığın ve yapılı çevreye karşı duyulan heyecanın önemine dikkat çekti. Ödül alan öğrencilerin, akademik başarılarının yanında mimarinin sahip olduğu dönüştürücü güce dair derin bir anlayış sergilediklerini de belirtti.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, mimarlık eğitiminin önemini vurgulayarak, 4 yıllık süreçte edinilen deneyimin sadece akademik bilgi ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda ileriye yönelik geniş kapsamlı bir altyapı oluşturduğunu ifade etti. Öğretim üyeleriyle gerçekleştirilen proje süreçleri, öğrencilerin katkıda bulunduğu ekip çalışmaları ve kampüs ortamının, öğrencilerin gelecekteki başarıları için önemli bir değer ile her zaman hafızalarında onlara yol gösterici bir rehber oluşturacağını belirtti. Prof. Dr. Atun, öğrencilerin ileriye yönelik başarılarına güveninin tam olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından başarı gösteren öğrencilere başarı belgeleri Dekan Prof. Dr. Atun, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sani ve öğretim üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, Mimarlık Bölümü lisans öğrencisi Amir Hesam Falah Davoodi’nin gerçekleştirdiği müzik performansının ardından sona erdi.