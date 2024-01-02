DAÜ Mimarlık Bölümü’nde Yıllık Araştırma Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde ilk kez yıllık Araştırma Günü etkinliği gerçekleştirildi. DAÜ Mimarlık Bölümü’nde ilk kez gerçekleştirilen söz konusu etkinlikte akademik personel ile genç araştırmacıların bir araya gelerek tanışması, araştırma çalışmalarının, fikirlerin ve deneyimlerin paylaşılması amaçlandı.

Etkinlik öncesinde DAÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Rafooneh M.Sani, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun ve Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy birer konuşma gerçekleştirerek etkinliğin verimli geçmesini temenni ettiler.

Etkinliğin ana konuşmacılarından Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Şebnem Hoşkara güncel mimari ve kentsel araştırmaların zorluklarına vurgu yaparken, Prof. Dr. Yonca Hürol ise akademik araştırmalarda araştırma bütünlüğü ve etiğinin önemine değindi. İlk oturum Prof. Dr. Müjdem Vural'ın “Değişen Dünyada Kentler: Kültür, İklim ve Tasarım Sorunları” konferansındaki katkısı ve deneyimlerini paylaşması ile başladı.

İkinci oturum Prof. Dr. Müjdem Vural’ın Değişen Bir Dünyada Şehirler: Kültür, İklim ve Tasarım Soruları adlı konferanstaki sunumu hakkındaki detayları paylaşması ile başladı. Prof. Dr. Şebnem Hoşkara tarafından, UIA 2023-Dünya Mimarlar Kongresi’ndeki sunumu ve tecrübeleri hakkında gerçekleştirilen sunum ile devam etti. Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Nevter Zafer Çömert, Polonya'da düzenlenen 29. Uluslararası Kentsel Form (ISUF2022) Konferansı'nda edindiği deneyimlerini katılımcılar ile paylaşırken, Prof. Dr. Ercan Hoşkara Slovenya'da düzenlenen 19. Uluslararası Çevresel, Kültürel, Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirlik Konferansı'nda sunduğu deneyimlerini ve araştırma çalışmalarını aktardı.

Gerçekleştirilen söz konusu etkinlik genç araştırmacılar için önemli bir fırsat yaratırken, Mimarlık Bölümü’nde doktora veya yüksek lisans yapan öğrencilere araştırma çalışmalarını paylaşabilecekleri alan yaratmış oldu. Doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin gerçekleştirdiği sunumlar kapsamında doktora öğrencisi Hasan Debeş ve Özge Selen Koç Gazimağusa'nın morfolojik katmanları üzerine deneysel araştırmalarını katılımcılar ile paylaştı. Öte yandan yüksek lisans öğrencilerinden Gözde Buğday, 'Gelişen Roller: Türk Toplumunda Kadın ve Mimarlık ve Sürdürülebilir Kamusal Alan Gelişimine Etkisi' konulu sunum gerçekleştirirken, Mihad Abdelrahman, havalimanı tipolojileri ve kültürü üzerine 'Havaalanı Tipografisinde Yerel Kimliği Mimari Yoluyla Aktarma Yöntemleri: Çağdaş Havalimanı Tasarımlarına İlişkin Vaka Çalışmaları' başlıklı araştırmasını sundu. Oturum Debeş ve Koç tarafından ele alınan 'Teknoloji Tabanlı 4.0 Konseptini Kullanarak Maraş'ı Yeniden Canlandırma Stratejileri' başlıklı sunumuyla sona erdi.

Etkinlik, genç araştırmacılara fikirlerini diğer araştırmacılarla tartışabilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri ve Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden geri bildirim alabilecekleri bir platform sağladı. Söz konusu etkinlik sunum yapanlara teşekkür belgelerinin dağıtılmasının ardından sona erdi.