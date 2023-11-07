DAÜ Mimarlık Bölümü’nden ‘Barışa Destek’ Farkındalık Etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, bölgede ve tüm dünyada yaşanan savaşlara, soykırımlara, sivillere, çocuklara ve korunmasız insanlara karşı yapılan saldırılara yönelik bir duruş sergilemek adına “İnsan-Barış Heykeli” konulu kısa ve sessiz bir farkındalık etkinliği düzenledi.

DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen etkinlik, Mimarlık Bölümü tarafından üniversite ve alan seçmeli dersi olarak yürütülen Arch 320 “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Disiplinlerarası Bir Yaklaşım” dersi kapsamında gerçekleştirildi.

Sosyal sorumluluk etkinliği olarak da ele alınan söz konusu etkinlik, “Yurtta Barış Dünyada Barış” sözüne verilen önemi vurgulamak adına, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin katılımıyla barış simgesinin oluşturulması şeklinde ele alındı. Etkinlik, bölgede yaşanan savaşta hayatını kaybeden tüm insanlara ve özellikle öğrencilerimizin yakınlarına saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi.