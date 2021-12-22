Daü Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı Midekon Toplantısı’na katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bünyesinde mimarlık temel alanı disiplinlerinin (mimarlık, tasarım, planlama, v.b. ) yer aldığı fakültelerin dekanlarının oluşturduğu Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON) Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) gerçekleştirilen MİDEKON Genel Kurul Toplantısı’nda Aralık 2021 ve Aralık 2023 dönemlerinde görev yapacak olan Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Gerçekleştirilen seçim sonunda Prof. Dr. Dağlı yedek üye olarak Yönetim Kurulu’nda görev aldı.

Seçimin ardından düzenlenen ilk MİDEKON toplantısında yeni dönem için belirlenen konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Söz konusu toplantıda Mimarlık Fakülteleri ve Fakültelerde bulunan bölümlere özel sorun ve konuların belirlenerek tartışılması ile gündeme eklenmesi, bu amaçla komisyonlar kurularak çalışmalara başlanması için tüm dekanların katılacağı çevrim içi bir toplantı düzenlenmesi planlandı.

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22/12/2021 14:31