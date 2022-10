DAÜ Mimarlık Fakültesi EAAE Genel Kurul Toplantısı’nda Temsil Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, EAAE (Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği - European Association of Architectural Education) Genel Kurul Toplantısı’nda temsil edildi. Avrupa Mimarlık Okulları Yöneticilerini buluşturan ve Avrupa Birliği’nde mimarlık eğitimini şekillendirme gücüne sahip EAAE Genel Kurul Toplantısı ve Konferansı, Madrid’te ETSAM School of Architecture at the Universided Politecnica de Madrid’in ev sahipliğinde “The New European Bauhaus” temasıyla gerçekleştirildi.

DAÜ Mimarlık Fakültesi’ni temsilen toplantıya katılan Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun söz konusu toplantıda Avrupa Birliği’nin ileriye yönelik hedef ve amaçları üzerinde durdu ve özellikle öne çıkan Sürdürülebilirlik, Katılımcılık ve Estetik odaklarını kapsayan 3 ayaklı yapıya değindi.

Toplantıda, teori ve pratik arasındaki bağın gerçekçi politikalarla da ele alınarak günlük yaşama aktarılması tartışılırken, kültürel farklılıklar özelinde de duruldu. Bu doğrultuda Tasarım Eğitimi, Araştırma ve Uygulama ara kesitinde ekolojik, ekonomik, kültür-odaklı yapılaşma kapsamında mimarlık eğitimi ele alındı.

Akademisyenlerin yanı sıra Avrupa ve Amerika’da etkin ofislere sahip önemli mimarların da davetli konuşmacı olarak yer aldığı konferans, gerek akademik gerekse pratikte mimar bakış açılarını kesiştirip oldukça nitelikli içeriği ile geleceğe yönelik mimarlık eğitimi konusunda önemli girdiler sağlamıştır.

Prof. Dr. Alpar Atun, söz konusu toplantıda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konferansın oldukça verimli geçtiğini vurguladı. Prof. Dr. Alpar Atun, mimarlık eğitimi bağlamında ileriye yönelik atılacak adımlarda söz sahibi olabilmek adına bu gibi temsiliyetlerin önemine de değindi.









18/10/2022 13:32