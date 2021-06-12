DAÜ Mimarlık Fakültesi Heyeti KTMMOB’yi Ziyaret Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpan Atun ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zehra Öngül, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

DAÜ’den yapılan açıklamada, ziyarette, DAÜ Mimarlık Fakültesi hakkında bilgiler verilerek; Mimarlık Bölümü’nün kurulması ile birlikte 30 yıl boyunca bugüne kadar yapılan ve yapılabilecek olası iş birlikleri üzerinde durulduğu bildirildi.

Ziyaret sırasında Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu’nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

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12/06/2021 12:13