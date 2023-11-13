DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğrenci Posterleri Uluslararası Unicera 2023 Fuarı’nda Sergilendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin posterleri 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ihtisas fuarı olan Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA’da sergilendi. Söz konusu posterler farklı ülkelerde tekrarlanacak olan fuarlarda da sergilenmeye devam edecek.

DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin düzenlediği Uluslararası Tasarım Haftası kapsamında “Birlikte Yarat” teması ile tasarım dünyasının değerini ve günümüzde karşı karşıya kaldığı zorluklarını eleştirel bakış açısıyla anlamak ve tartışmak üzere Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda çok yönlü ve çeşitli katılımcıların iş birlikleri ile fark yaratan projeler ortaya çıkmıştı.

Ayrıca, DAÜ Mimarlık Fakültesi ile MEPAŞ iş birliğinde gerçekleşen “ECA-SEREL & Doğu Akdeniz Üniversitesi Tasarım Haftası Etkinliği “Yaratıcı Reklam Afişi Yarışması” öne çıkan etkinliklerden birini oluşturmuştu. Bu doğrultuda, DAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin katılımı ve sonrasında geliştirilen posterler DAÜ İletişim Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirilerek, Mağusa Kaleiçi’nde gerçekleşen sokak sergisi ile halk oylamasına da sunulmuştu.

Değerlendirme süreci sonucunda birincilik ödülü almaya hak kazanan DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Arda Fethi Akgün ile birlikte dereceye giren diğer tüm posterler UNICERA’da sergilenme başarısını elde etti.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun ve Dekan Yardımcıları, Prof. Dr. Asu Tozan, Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert posterleri sergilenmeye layık görülen öğrenciler ile birlikte söz konusu fuara davetli olarak katılarak eğitim, sektör ve uygulama alanlarından birçok kurum ve kuruluş temsilcisi ile bir araya gelip, istişarelerde buluma fırsatı yakaladı.

Prof. Dr. Atun, ileriye yönelik çeşitli iş birlikleri geliştirmek adına oldukça olumlu adımlar atıldığını belirterek, öğrencilerin başarıları ile birlikte hedeflenen uluslararası platformda DAÜ Mimarlık Fakültesi olarak yer almanın önemine vurgu yaptı.