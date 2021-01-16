DAÜ Mimarlık Fakültesi Tasarım ve Araştırma Merkezi Staj Konulu Panel Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Tasarım ve Araştırma Merkezi (TASAR) dün stajlarla ilgili çevrimiçi panel düzenledi.

DAÜ’den yapılan açıklamada, panelin TASAR tarafından tasarlanan eğitim etkinliklerinin ilki olduğu kaydedildi.

Panelde, öğrenci ve stajyer çalıştıran firmaların gözlemlediği sorunlar tartışıldı.

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16/01/2021 13:06