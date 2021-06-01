DAÜ Mimarlık Fakültesi Uluslararası Müzeler Günü’nü Web Semineri Aracılığıyla Kutladı

Farklı platformlarda ülkemizdeki müzecilik çalışmalarına katkı koyan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Uluslararası Müzeler Günü’nü 26 Mayıs 2021 tarihinde, saat 16:30’da başlayan “Mağusa’dan Londra’ya Müze Yolculuğu” başlıklı çevrim içi seminer aracılığıyla kutladı. Konuşmacı DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, sunumunda Mağusa Kent Müzesi kurma çalışmalarına ilişkin süreç ve Avrupa Birliği Bursu ile ICMAH kurumunun gözetiminde Londra’da gerçekleşen 2 aylık müze araştırma çalışmasını aktardı.

Etkinliğin moderatörlüğünü DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker yürüttü. Her yıl 18 Mayıs tarihinde veya buna yakın tarihlerde kutlanan Uluslararası Müzeler Günü’nün amacına değinen Prof. Dr. Türker, Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM’un “Müzeler, kültürel alışverişin, kültürlerin zenginleştirilmesinin ve halklar arasında karşılıklı anlayışın, iş birliğinin ve barışın geliştirilmesinin önemli araçlarındandır” tanımına referans verdi.

Etkinliğin açılış konuşması, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından gerçekleştirildi. Doç. Dr. İşçioğlu, ICOM’un Başkanı Alberto Garlandini’nin, “Müzeler insanlar ve kültürler arasındaki köprülerdir. Müzeler katılımcılığı ve çeşitliliği destekler” sözüne değinerek, konuşmasında oldukça zengin bir kültüre sahip olan adamızda çağdaş müzeciliğe doğru ilerleyen yola ışık tutmak, kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak üzere DAÜ’de sürdürülen çalışmalara da değindi.

Gazimağusa’da bir Kent Müzesi kurulması için aktif katkı koyan konuşmacı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı’nın konuşması öncesinde özgeçmişi aktarıldı. Sunumunda birçok paydaş ile ortak yürütülen Gazimağusa’da kent müzesi kurma çalışmalarında yaşanan sürece değinen konuşmacı, bu doğrultuda DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde yürütülen lisansüstü dersler kapsamındaki fikir projelerinden de örnekler verdi. Prof. Dr. Dağlı, ayrıca Avrupa Birliği bursu ile ICMAH kurumunun gözetiminde Londra’da gerçekleştirdiği araştırmasında, çağdaş müzecilik ekseninde belirli kriterlerle seçip incelediği 7 farklı müzenin kent ve toplum üzerindeki etkilerini anlattı. Prof. Dr. Uğur ulaş Dağlı sunumunda sivil toplum kuruluşlarının bu tür süreçlerdeki önemine de vurgu yaptı. Yüksek katılım ile izlenen sunumun sonunda Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker’in moderatörlüğünde izleyiciler tarafından yöneltilen soru ve yorumlar çerçevesinde tartışmalara yer verildi.

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01/06/2021 14:18