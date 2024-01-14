DAÜ Mimarlık öğrencilerinden “Atıktan Sanata” sergisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü tarafından yürütülen “ARCH 320 UN SDGs: Gezegenimizin Geleceği İçin Disiplinler Arası Bir Yaklaşım” dersi kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, “Atıktan Sanata” adını taşıyan etkinlik, derse kayıtlı öğrencilerin dönem projesi olarak, kendileri tarafından önerildi, tasarlandı ve sunuldu. Etkinlik kapsamında öğrenciler, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve ders yürütücüsü Prof. Dr. Şebnem Hoşkara rehberliğinde, atık malzeme kullanarak ürettikleri eserleri merkezi derslikler binasının girişinde sergiledi.

Ana konsepti “mutlu dünya” olarak belirlenen eserlerin farklı farklı Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma amacını büyük ölçüde soyut bir şekilde temsil etme özelliğini taşıdığı belirtildi.

Öğrenciler, etkinliğe katılan diğer öğrencilerin küresel amaçlara dikkatini çekmek adına zemine Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının logolarını da yerleştirerek bu alanda farkındalık yaratmaya çalıştı.

Serginin 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi başına kadar Merkezi Derslikler binası girişinde izlenebileceği kaydedildi.