DAÜ Mühendislik Fakültesi Yeni Öğrencilerini Bekliyor

Eğitim kalitesi dünyanın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan ABET tarafından tescil edilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni öğrencilerini bekliyor. Eğitim hayatına 1979 yılında başlayan DAÜ Mühendislik Fakültesi, dünya çapında tam donanımlı mühendisler yetiştiriyor. Fakülte; bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerini barındırıyor.

Dünyanın En İyi Mühendislik Fakülteleri Arasında

Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) tarafından 2023 yılı için açıklanan dünya üniversiteler alan sıralamasında, Mühendislik alanında geçtiğimiz yıl 301-400 bandında yer alan DAÜ, bu yıl listeye 120 üniversite daha eklenmesine rağmen ciddi bir yükselişle 251-300 bandına ilerleme başarısını gösterdi. Bu alanda listeye Kıbrıs adası genelinde dört üniversite girerken DAÜ listede yer alan 44 Türkiye Cumhuriyeti üniversitesi arasında Bahçeşehir Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile üçüncü sırayı paylaşıyor.

Dünya Çapında Aktif Rol

Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik, İnşaat, Makine, Endüstri, Mekatronik, Yazılım, Yapay Zeka, Biyomedikal, Bilişim Sistemleri ve Elektronik Haberleşme Mühendisliği programlarının tümü ABET akreditasyonuna sahip programlar olarak öne çıkarken, DAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanları ACM, ASEE, EDC, EEDC, ASME, EAEEIE, EESTEC, ESTIEM, IIE, ACI, ASCE, ICE, ISCP, IAHR, ISSMGE ve FEANI gibi uluslararası prestije sahip organizasyonlar ve birliklere üye konumunda bulunuyor. Mühendislik Fakültesi Bölümleri, çift ana dal programları, birçok ABD, Avrupa Birliği ve Kanada üniversitesiyle öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, dünya çapında üniversitelerarası öğrenci organizasyonlarında ve birliklerinde aktif rol alma gibi katma değerli hizmetler de sunuyor.

“Geleceğe Hazırlıyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, “Uygulamakta olduğumuz kalite güvence sistemi çerçevesinde öğrencilerimizi, öğrenme becerisine sahip bireyler olarak yetişmeleri için eğitirken, mesleki bilgilerinin yanında, İngilizce dilini iyi bilen, uluslararası kültür farklılıklarının bilincinde, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerilerini edinmiş olarak geleceğe hazırlamaktayız. Teknoloji ve bilim dallarındaki gelişmeleri yakından takip etmekte, üniversite-endüstri iş birliğini desteklemekteyiz. Mühendislik Fakültesi’nde çift ana dal programları, farklı ülkelerdeki üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, dünya çapında üniversitelerarası öğrenci organizasyonlarında ve birliklerinde aktif rol alma gibi katma değerli hizmetler de sunulmaktadır” diye konuştu.

Prof. Dr. Özkaramanlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mezunlarımız, programlarımızın hedefleri doğrultusunda lisansüstü eğitimlerine devam etmekte veya meslek hayatlarına girişimci mühendisler olarak atılmaktadırlar. Üniversitemiz, yükseköğrenim kurumu olmanın gereği olarak, eğitim kalitesinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Sizleri de, aramıza katılarak geniş bir kampüs içerisinde, kaliteli eğitim ve ileri düzeyde araştırmalarla, 98 değişik ülkeden gelen uluslararası öğrencilerden oluşan kültür mozaiğinde, profesyonel mühendislik becerileri kazandıran ve önemli fırsatlar sunan eğitim ve öğretimin parçası olmaya davet ediyoruz.