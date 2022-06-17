DAÜ Mütercim – Tercümanlık Bölümü 9. Belgesel Çevirisi Günleri Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim – Tercümanlık Bölümü tarafından “Mütercim – Tercümanlık Bölümü Belgesel Çevirisi Günleri” etkinliği gerçekleştirildi. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen söz konusu etkinlik 8 – 9 Haziran 2022 tarihleri arasında Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında DAÜ Mütercim – Tercümanlık Bölümü son sınıf öğrencilerinden Kaan Kılavuz, Özde Akbaş, Simge Karaköse ve Bernis Atış görsel – işitsel çeviri branşında hazırladıkları mezuniyet projelerini tüm üniversite ile paylaştılar. Atölye çalışması niteliğindeki etkinlikte öğrenciler, belgesellerin görsel – işitsel çevirileri hakkında bilgilendirici sunumlarla belgesellerin çeviri sürecini ve kullandıkları çeviri yöntemlerini aktardılar.

DAÜ Mütercim Tercümanlık Bölüm Koordinatörü ve Proje Danışmanı Öğretim Görevlisi Neslihan Binatlı Hekimoğlu son sınıf öğrencilerinin mezuniyet projesi olarak deşifresini, senkronizasyonunu ve altyazı çevirisini yaptıkları belgesellerin aslında 4 yıl boyunca aldıkları eğitimin en somut çıktıları olduğunu belirtti. Çevirilerde tüm öğretim üyelerinin büyük emeği olduğunu dile getiren Hekimoğlu, Mütercim – Tercümanlık Bölümü Belgesel Çevirisi Günleri’nin öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek adına tasarlandığını vurguladı. Hekimoğlu, en önemli amacın hem son sınıf öğrencilerinin 4 yıllık eğitimlerinden sonra profesyonel iş dünyasında bir çevirmen olarak neler başarabileceklerini göstermek hem de bölüm öğrencilerine mesleklerinin inceliklerini profesyonel düzeyde kazandıran bir eğitim aracı sunmak olduğunun altını çizdi. Daimi hedefi “değerli meslektaşlar” yetiştirmek olan DAÜ Mütercim – Tercümanlık Bölümü, bu etkinlikle farklı bakış açısını ve uygulamalı eğitim anlayışının geldiği son noktayı sergilemiş oldu.

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17/06/2022 13:38