DAÜ Müzik Öğretmenliği bölümü öğrencilerinden Cumhuriyet Konseri

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17/11/2022

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DAÜ Müzik Öğretmenliği bölümü öğrencilerinden Cumhuriyet Konseri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından, bugün DAÜ Merkezi Derslikler binası lobisinde, KKTC’nin kuruluşunun 39’uncu yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Konseri verildi.

Öğrenciler Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi Piyanist Atakan Sarı eşliğinde flüt, piyano, viyolonsel, keman ve vokal ile J. S. Bach, F. J. Haydn, C. F. E. Bach, L.V. Beethoven, F. Rossomandi, J. Davis, P. Balla ve Prragulke O. D. Kiselyova’nın eserlerinin yanı sıra "Bolu Türküsü" ve "Ordu Türküsü"nü seslendirdi.

Ardından Müzik Öğretmenliği Programı Çok Sesli Korosu Koro Şefi Erkan Dağlı yönetiminde; "Zeytinden Aşı mısın", "Haydi de Süsleyin Gelini", Durnam ve "Köprüden Geçemedim" isimli eserleri seslendirdi.

17/11/2022 18:36
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TAGS: DAÜ Müzik Öğretmenliği bölümü öğrencilerinden Cumhuriyet Konseri
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