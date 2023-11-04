DAÜ Müzik Öğretmenliği Programı Cumhuriyet’in 100. Yılına Özel Düzenlenen Konserde Yer Aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) ile KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon (KKTCDOB) Merkezi’nin Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde hazırladıkları “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Konseri” KKTCCSO, KKTCDOB, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Korosu ve Otello Çoksesli Korosu iş birlikleriyle, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

KKTCCSO, KKTCDOB, Ankara ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri’nden gelen konuk Solist ve Orkestra Sanatçıları, DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Korosu ve Otello Çoksesli Korosu’nun görev aldığı, soprano Sermin Dikmen Töre, tenor Barış Yanç ve bariton Tuğrul Enver Töre solistliğinde, Rana Uluçay ve Erkan Dağlı‘nın koro şefliği, Ozan Akkol’un kozertmaister’liği ve Ali Hoca’nın orkestra şefliğinde toplam 130 kişilik bir ekiple ücretsiz ve halka açık olarak sergilenen etkinlik büyük ilgi topladı.

Söz konusu konsere KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Av. Metin Feyzioğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile çok sayıda milletvekili ve halk katıldı.