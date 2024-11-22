DAÜ Müzik Öğretmenliği Programı KKTC'nin 41. Yılına Özel Konser Gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri ile korosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 41. kuruluş yılına özel konser gerçekleştirdi. 19 Kasım 2024 Salı günü, saat 12:00’de, DAÜ Merkezi Derslikler Binası’nda gerçekleşen söz konusu konsere DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Serdar Çetin Aydar, akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler katıldı.

Konserde Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri ve Koro Şefi Erkan Dağlı yönetimindeki Müzik Öğretmenliği Programı korosu tarafından Pachelbel ve Piazzolla’nın eserleri, Kıbrıs Türküleri ve marşlar seslendirildi.