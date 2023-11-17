DAÜ Müzik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinden Cumhuriyet Konseri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından, 16 Kasım 2023 Perşembe günü, saat 12:00’de, DAÜ Merkezi Derslikler Binası Lobisi’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü dolayısıyla mini Cumhuriyet konseri gerçekleştirildi. 3 yıldır geleneksel hale getirilen konsere Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. S. Çetin Aydar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Müzik Öğretmenliği Programı Çok Sesli Korosu, Koro Şefi Erkan Dağlı yönetiminde ve Uzman Maka Rothery eşliğinde birbirinden güzel marşlar ve Kıbrıs Türküleri seslendirdiler.