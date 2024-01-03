DAÜ Müzik Öğretmenliği Programı Öğrencileri’nden Dönem Sonu Konseri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri dönem sonu konseri ve yılbaşı kutlaması etkinliği gerçekleştirdi. 26 Aralık 2023 tarihinde saat 12:30’da Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro Salonu’nda gerçekleştirilen söz konusu etkinliğe DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Serdar Çetin Aydar, Öğretim Üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Gerçekleştirilen söz konusu etkinliğin açılışında konuşan Prof. Aydar, performans gerçekleştirecek olan öğrencilerin bir yarıyılın sonunda çalışmalarından örnekler sunacaklarını ve seyircilerin alkışları ile destek vermelerini isteyerek, öğrencilere başarılar diledi. Konser programında öğrenciler sırasıyla sahneye çıkarak Chopin, Schubert, Beethoven, Çaykovski, Delibes, Aşık Veysel gibi birçok ünlü bestecinin eserlerini seslendirdiler. Öğrenciler gerçekleştirilen etkinlikten sonra bölüm girişinde açık havada küçük konserler vererek hem dönem sonunu hem de yeni yılı kutladılar.