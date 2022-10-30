DAÜ Müzik Öğretmenliği yüksek lisans programı öğrenci kabul edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans programı öğrenci kabulüne başlıyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından da onaylanan program müzik eğitimi alanında ihtiyaç duyulan uzman kişilerin yetişmesini sağlayacak.

DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Serdar Çetin Aydar, lisansüstü eğitimin işlevlerinden birinin bireylerin yaşam boyu öğrenme ve mesleki anlamda uzmanlaşma gereksinimlerini karşılamak olduğunu belirterek, diğer işlevlerin de bilim/sanat üretmek, yaymak, toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirmek ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu bildirdi. Prof. Aydar, DAÜ Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans programı ile lisans eğitimi sonrası lisansüstü eğitimini sürdürmek isteyenlerin yapacakları araştırmalarla müzik biliminin gelişmesine katkıda bulunacaklarını vurguladı.

Müzik Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak olan adayların müzik eğitimi alanında lisans derecesine sahip olması gerektiğini belirten Prof. Aydar, program hakkında detaylı bilgiye 630 1982 numaralı telefondan ulaşılabileceğini de bildirdi.

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30/10/2022 12:45