DAÜ Öğrenci Konseyi DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı Makamında Ziyaret Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 2022-2023 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi seçimlerinin ardından görevi devralan yeni Öğrenci Konseyi Yönetimi, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette; 2022-2023 Akademik Yılı için görevi devralan DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ali Ardıç, Genel Sekreter Melis Tokay, Mali İşler Sorumlusu Hakan Melih Öztürk ve Yabancı Üye Temsilcisi Lisa Thandy Lucio Safrao hazır bulundu.

Ziyaret sırasında DAÜ Öğrenci Konseyi’nin yeni akademik dönemde yapmayı planladığı projeler hakkında Prof. Dr. Hocanın’a bilgiler verildi. Yeni yönetime görevlerinde başarılar dileyen Prof. Dr. Hocanın, ziyaret sonunda DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulundu. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Serhan Şensoy ve Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nu da ziyaret eden Öğrenci Konseyi üyeleri yeni akademik yılda görev yapacak olan ekibi tanıtarak yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

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09/01/2023 16:02