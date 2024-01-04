DAÜ Öğrenci Konseyi Şehitler İçin Yürüyüş Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Konseyi, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen 12 asker için geçtiğimiz günlerde yürüyüş düzenledi. Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci kulüplerinin de destek verdiği yürüyüşe çok sayıda katılım oldu.

DAÜ Aktivite Merkezi önünden başlayan yürüyüş öncesinde konuşan DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Başbuğ Kurtbey Duru, terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek yaşanan terör saldırılarını kınadıklarını bildirdi. Bayraklar ve sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen söz konusu yürüyüş Prime Living Yurdu önünde sona erdi.