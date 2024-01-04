DAÜ Öğrenci Konseyi şehitler için yürüyüş düzenledi

ads ads ads ads
04/01/2024

ads
DAÜ Öğrenci Konseyi şehitler için yürüyüş düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Konseyi, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen 12 asker için geçtiğimiz günlerde yürüyüş düzenledi. 

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, yürüyüşe Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci kulüpleri de destek verdi.

DAÜ Aktivite Merkezi önünden başlayan yürüyüş öncesinde konuşan DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Başbuğ Kurtbey Duru, terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek yaşanan terör saldırılarını kınadıklarını bildirdi. 

04/01/2024 17:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: DAÜ Öğrenci Konseyi şehitler için yürüyüş düzenledi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.