DAÜ Öğrenci Konseyi şehitler için yürüyüş düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Konseyi, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen 12 asker için geçtiğimiz günlerde yürüyüş düzenledi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, yürüyüşe Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci kulüpleri de destek verdi.

DAÜ Aktivite Merkezi önünden başlayan yürüyüş öncesinde konuşan DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Başbuğ Kurtbey Duru, terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek yaşanan terör saldırılarını kınadıklarını bildirdi.