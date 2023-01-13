DAÜ Öğrenci Konseyi ve Fenerbahçeliler Kulübü’nden sınav dönemindeki öğrencilere yemek ve tatlı ikramı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı çalışmalarını sürdüren DAÜ Öğrenci Konseyi ve DAÜ Fenerbahçeliler Kulübü (DAÜ FEB) final sınav dönemi olması nedeniyle Özay Oral Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrenciler için yiyecek, içecek ve tatlı ikramında bulundu. Kütüphane önünde stant kuran DAÜ Öğrenci Konseyi, nohutlu tavuklu pilav ve ayran dağıtırken, bir başka gün stant kuran Fenerbahçeliler Kulübü ise lokma dağıtarak sınav dönemindeki tüm öğrencilere destek verdi.

Söz konusu etkinliklere DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da katılarak öğrencilere destek oldu. Söz konusu etkinlik kütüphanede ders çalışan öğrenciler tarafından da memnuniyet ile karşılandı.

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13/01/2023 13:29