DAÜ Öğrenci Kulüplerinden Öğretmenler Günü Ziyaretleri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Konseyi ve Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci kulüpleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kampüs genelinde öğretmenlerine ziyaretlerde bulundu. Söz konusu ziyaretler kapsamında; Öğrenci Konseyi, ultrAslan UNI Doğu Akdeniz, DAÜ Fenerbahçeliler Kulübü (DAÜ FEB) Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç başta olmak üzere, Rektörlük ve fakültelerdeki öğretmenlerini ziyaret ederek, Öğretmenler Günü’nü kutladı ve çiçek takdiminde bulundu.

Öte yandan DAÜ Gastronomi Kulübü üyeleri de 21 Kasım 2023 Salı günü, Şef Öğretim Görevlisi Fatma Öztunç tarafından Turizm Fakültesi Demo 4 Mutfağı’nda gerçekleştirilen atölye çalışması kapsamında ürettikleri çikolataları Turizm Kulübü’nün iş birliğiyle hazırladıkları “Muhteşem olduğunuz için teşekkürler…” yazılı özel paketlerde öğretmenlerine hediye etti.