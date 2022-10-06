DAÜ öğrenci sayısında ciddi artış yakaladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi 2021-2022 yılına göre bu yıl öğrenci sayısında ciddi bir artış yakaladı. Ülkenin en güzide üniversitelerinden biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi hem verdiği eğitim ile hem de kampüs yaşamıyla öğrencilerin önde gelen tercihlerinden oldu.

YKS’de yüzde 93.7’lik doluluk oranı ile KKTC’de birinci olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin, bu yıl YKS’den yerleşen öğrenci sayısı geçen seneye göre yüzde 52 arttı. Bu rakamlar hem DAÜ yönetimini hem de Mağusa esnafını sevindirdi.

Geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti’nden alınan öğrenci sayısı 1780 ike bu yıl kayıtlar devam etmekle birlikte sayı 2435’e ulaştı.

DAÜ’de geçen sene bu günlerde kayıt yapan yabancı öğrenci sayısı 1026 iken bu yıl 1054 oldu, geçen yıl yine bugünlerde kayıt yapan KKTC’li öğrenci sayısı 1121 iken bu yıl 1161 oldu. Tüm rakamlar DAÜ’nün geçen yıla göre 2022-2023 yılında öğrenci sayısını her şekilde yükselttiğini gösteriyor.

İşte rakamlar:

DAÜ, Mağusa’nın yüzünü güldürdü

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin son yıllarda öğrenci sayısındaki artış Mağusa esnafının yüzünü güldürdü.

DAÜ’de rektörlüğe Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın gelmesi ve VYK başkanlığına Dr. Erdal Özcenk’in getirilmesine paralel üniversitede gözle görülür bir iyileşme yaşandı.

Geçtiğimiz yıl 4 bin 429 öğrencinin yeni yakıt yaptığı DAÜ’yü bu yıl tercih eden öğrenci sayısı 5 bin 300’ü buluyor.

Türkiye’den öğrencilerin geldiği YKS sınavında mevcut kontenjanlarını yüzde 94’ünü doldurarak önemli bir başarıya imza atan DAÜ’de sadece Türkiye’den gelen öğrencilerde yüzde 50 artış oldu.

Mağusalı’nın yüzü güldü

DAÜ’nün her geçen yıl öğrenci sayısını artırması yüksek öğretim sektörüne sağladığı fayda yanında Mağusa esnafının da ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde nefes almasına katkı sağladı.

Öğrencilerin gelmesiyle Mağusa’da kiralık evler dolarken, kafe ve restoranlar öğrencilerle dolup taşmaya başladı. Marketlerden tutun da mağazalara kadar tüm esnafın yüzünü güldüren öğrenci artışını yabancı uyrukluların ay sonuna kadar kayıtlarının devam etmesinden dolayı artışın devam etmesi bekleniyor.

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06/10/2022 12:13