DAÜ Öğrenci Yurdunda Korkutan Yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da DAÜ-4 B/Blok 122 numaralı yurt odasında klima iç ünitesinin elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu klimanın iç ünitesi ve perde yandı. Isıdan dolayı pencere camı ve florasan lamba patladı. Oluşan isten dolayı oda ve içerisindeki eşyalar zarar gördü.

Dumandan etkilenen 22 yaşındaki Rafia Hayat ve 21 yaşındaki Emre Gökalp isimli şahıslar Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.