DAÜ Öğrencileri Kariyerlerine Uluslararası İş ve Staj Fırsatları ile Yelken Açıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nde, dünyanın en seçkin 260 turizm ve otelcilik okullarının üyesi olduğu HOSCO ağının Kariyer ve Endüstri Danışmanı Francesca Tagliavini tarafından seminer verildi. Söz konusu seminerde öğrencilere uluslararası iş ve staj fırsatlarına nasıl ulaşabilecekleriyle ilgili uygulamalı olarak bilgi verildi. HOSCO ağı içerisinde 80’in üzerinde ülkeden 1,5 milyondan fazla profesyonel üye ve 10 binden fazla kurum bulunuyor. HOSCO ağı turizm ve ağırlama işletmelerindeki 40 binin üzerinde dalda kariyer fırsatları sunuyor. Seminer sonunda, öğrenciler turizm ve konaklama endüstrisi ile ilgili bir yarışmaya katılarak çeşitli hediyeler kazanma fırsatını elde ettiler.

Dubai’den Canlı Bağlantı

Ayrıca, etkinlik sırasında, Dubai’de bulunan uluslararası bir otel zincirinin temsilcileri çevrim içi olarak toplantıya bağlanarak, DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerine sunabilecekleri iş ve staj olanakları ile ilgili bilgiler verdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, öğrencilerinin düzenli olarak uluslararası iş teklifleri aldıklarını, aynı zamanda nitelikli bağlantılar, kariyer tavsiyeleri ile birçok fırsata da erişimleri bulunduğunu dile getirdi. HOSCO’nun, dünya çapındaki en iyi turizm ve otelcilik okullarının öğrencilerini en seçkin turizm endüstrisi işletmeleri ile bir araya getiren yenilikçi bir platform olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kılıç, İtalya’dan gelerek bu yararlı bilgileri öğrencilerine aktaran Francesca Tagliavini’ye teşekkürlerini ileterek plaket takdiminde bulundu.

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03/01/2023 12:24