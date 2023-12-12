DAÜ Öğrencileri, TAŞFED Gastronomi Yarışmalarına Hazırlanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından 13-16 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 20. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali kapsamında gerçekleştirilecek yarışmalara yine iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda birçok kategoride madalyaları toplayan DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ekibi, bu yıl da oldukça iddialı olarak yarışmalarda yer alacak. DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren, Şef Öğretim Görevlisi Kurtuluş Özbaşar başkanlığında 7 kişiden oluşan ekibe güvenlerinin tam olduğunu ifade ederek, Grand Prix Şefler Ekibi, Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması, Pratik Ekip Yarışması, Üniversite Düzeyi Okullar için Öğrenci Aşçı Restoran Tatlı, Üniversite Düzeyi Okullar için Öğrenci Aşçı Balık Yarışması, Üniversite Düzeyi Öğrenci Aşçı Makarna Yarışması, Üniversite Düzeyi Okullar için Öğrenci Aşçı Ana Yemek Yarışması, Yılın Altın Genç Şefi, Ustalar Balık, Yılın Altın Türk Şefi, Restoran Tatlı Tabağı, Modern Türk Mutfağından oluşan toplam 12 yarışmaya oldukça iddialı olarak hazırlandıklarını belirtti.

Prof. Dr. Öztüren, “Bu yıl da oldukça iddialıyız, çünkü uluslararası eğitim kadromuzun uzmanlığıyla hazırlanan ekibimiz, zorlu yarıştan başarıyla ayrılacağına dair tam bir güvenle donatılmıştır. Bilgi, beceri ve deneyimlerimizle hedeflerimize ulaşmak için kararlı bir şekilde ilerliyoruz” ifadesinde bulundu. Yarışmaya katılım için üniversite rektörlüğüne desteklerini esirgemedikleri için teşekkür eden Prof. Dr. Öztüren, bu destekle birlikte, gelecekteki başarılarımızla gurur duymaya devam edeceklerini dile getirdi.