DAÜ Öğrencilerinden “Bahçeden Sofraya” Projesi: Özel Eğitimde Doğa ve Tarımın Gücü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir’in koordinasyonunda, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nda “Bahçeden Sofraya” projesi hayata geçirildi. Özel gereksinimli öğrencileri doğayla buluşturmayı hedefleyen proje, tarım faaliyetleri ve mutfak etkinlikleri aracılığıyla el becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamanın yanı sıra organik tarımın önemine dikkat çekmeyi amaçladı. Eylül 2024’te başlayan proje, Ocak 2025’e kadar devam etti.

Çeşitli Aktiviteler Gerçekleştirildi

Proje kapsamında, ilk olarak Gazimağusa Özel Eğitim Okulu’nun bahçesinde alan temizliği yapıldı. Ardından, DAÜ'lü öğrenciler ile özel gereksinimli bireyler bir araya gelerek havuç, turp, nane, kekik, maydanoz, ıspanak, taze soğan, tere otu, marul ve lahana gibi çeşitli sebzeler ekti. Proje süresince, Gazimağusa Özel Eğitim Okulu öğretmenleri ve Okul Müdürü Emirali Evcimen ile iş birliği yapılırken, Altınoğlu Tarım da tohum ve fide desteği sağlayarak projeye katkıda bulundu.

Final etkinliğinde, DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Erkan Kaya, Fikri Varoğlu, İrem Demiralp, Yağmur Dinçsay ve Hülya Ardağlı rehberliğinde özel gereksinimli öğrencilerle birlikte kahvaltı hazırlandı. Katılımcılar, kendi emekleriyle bir ürün ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşayarak keyifli bir kahvaltı deneyimi yaşadı.

Proje Koordinatörü ve TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, organik tarımın yalnızca sürdürülebilir bir üretim biçimi olmadığını, aynı zamanda bireyler için bir şifa kaynağı ve eğitici bir süreç olduğunu vurguladı. Dönemin DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır ise projeye ilişkin olarak, “Özel eğitim öğrencilerinin doğayla etkileşimini artırırken, organik tarım ilkeleri doğrultusunda sağlıklı ürünler yetiştirme fırsatı sunduk. Çocukların bu süreçte öğrendikleri yalnızca bugün için değil, gelecekte de doğayla dost bir yaşam biçimi benimsemelerine katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.