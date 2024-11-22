DAÜ Öğrencilerinden Ziyamet İlkokulu'na Eğitici Proje

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Ziyamet İlkokulu’nu ziyaret ederek eğitici bir tasarım projesi gerçekleştirdi. DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi koordinasyonu ile gerçekleştirilen söz konusu proje kapsamında öğrenciler bahçeye yönelik ihtiyaçları okul yönetimi ile birlikte belirleyerek okul bahçesinin ve basketbol sahasının iyileştirme sürecinde önemli katkılar sağladılar.

DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir’in yönetiminde gerçekleştirilen projede öğrenciler, saha ve bahçe için hazırladıkları yaratıcı çizimleri uygulayarak okulun bahçesinin gelişimine katkıda bulundular. Öğrenciler, tasarımlarını bahçeye ve sahaya uygulayarak bahçe alanının eğitsel yönünü güçlendirmeye çalıştılar. Öğrenciler, sek sek ve parkur gibi çeşitli fiziksel aktiviteleri artırmaya yönelik oyun alanları oluştururken, aynı zamanda Türkçe ve İngilizce alfabe ve haftanın günleri gibi eğitici çizim alanları da tasarlandılar. Söz konusu proje ile Ziyamet İlkokulu’ndaki öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerinin desteklenmesi hedefi hayata geçirilmiş oldu.

Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mine Haktanır "Bu değerli proje, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinciyle, bilgi ve yeteneklerini topluma fayda sağlayacak bir esere dönüştürme kapasitelerini sergiledi. Ziyamet İlkokulu'na yaptıkları katkılarla sadece eğitici ve öğretici bir alan yaratmadılar, aynı zamanda topluma hizmet etmenin önemini bir kez daha gösterdiler. Katkıda bulunan tüm öğrencilere ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.