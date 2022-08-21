DAÜ Öğrencisi Sadık Tevfik Kayrakçı “En İyi Kısa Film Ödülü”ne layık görüldü

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21/08/2022

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DAÜ Öğrencisi Sadık Tevfik Kayrakçı “En İyi Kısa Film Ödülü”ne layık görüldü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü son sınıf öğrencisi Sadık Tevfik Kayrakçı, “En İyi Kısa Film Ödülü”ne layık görüldü.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, yazarlığını ve yönetmenliğini yaptığı “Çarşamba” adlı kısa filmiyle Anadolu Film Ödülleri Festivali’nde “En İyi Öğrenci Kısa Filmi Ödülü”ne ve 4. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali’nde “Özel Sinevizyon Ödülü”ne layık görülen Kayrakçı, TRT ekranlarında yayınlanan “Kıbrıs – Zafere Doğru” adlı yapımda oyuncu olarak da yer alıyor.

21/08/2022 15:51
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