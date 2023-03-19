DAÜ öğrencisi tam burslu ABD programını kazandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, fakülte temsilcisi 1. sınıf öğrencisi İhsan Özalan, Amerika Birleşik Devletleri Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen SUSI (Study of U.S. Institutes) programını tam burslu kazandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 77 kişi arasından bursu kazanan iki “Kıbrıslı”dan biri olan İhsan Özalan, 18 Haziran – 27 Temmuz 2023 tarihleri arasında 4 hafta, Michigan State Üniversitesi’nde Sivil Katılım (Civic Engagement) kursuna katılacak. Özalan, kursun ardından bir hafta Washington D.C’de dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek olan öğrencilerle bir araya gelecek.

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde “ilki” gerçekleştiren Özalan, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen ve Öğretim Görevlisi Havva. Ö. Kılgöz’ün önderliğinde ve katkılarıyla daha birçok öğrenci projesine imza atmaya hazırlanıyor.

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19/03/2023 11:25