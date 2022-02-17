DAÜ Öğretim Üyeleri, Feza Gürsey Araştırma Merkezi Kış Okulu’na katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi’nin dünyaca ünlü araştırma merkezi olan Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin davetlisi olarak "Advanced Topics in Theoretical Physics 2022” (İleri Düzey Teorik Fizik 2022) Kış Okulu’na katıldı.

İleri Düzey Teorik Fizik 2022 Kış Okulu’nda DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı 3 gün boyunca lisansüstü seviyede Kuantum-Gravitasyon Fiziği dersleri vererek ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi ise İleri Düzey Eğri Uzaylar Fizik semineri ile DAÜ’yü başarıyla temsil ettiler.

İleri Düzey Teorik Fizik 2022 Kış Okulu uluslararası seviyede ve dolayısıyla ingilizce olarak organize edilmiş bir akademik etkinlik olup teorik fiziğin çeşitli konularını içeren beş pedagojik ders dizisi ve altı seminerden meydana gelmiştir. Lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan öğrenci ve araştırmacılar; yüksek enerji, kuantum, kozmoloji, yoğun madde ve yer çekimi fiziği gibi ileri düzeyde konuları söz konusu dersler sayesinde alma imkanına sahip oldular. Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi 2022 Kış Okulu hakkında detaylı bilgiye http://fezagursey.boun.edu.tr/?sayfa=77 internet adresinden ulaşılabilir.

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17/02/2022 15:55