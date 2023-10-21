DAÜ Öğretim Üyeleri Uluslararası Kongrede DAÜ’yü Davetli Konuşmacı Olarak Temsil Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kağan Günçe ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (IKSAD) yürütücülüğünde The Olive Tree Hotel’de düzenlenen IV. Uluslararası Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesinde – ‘Kırsal Alanlar ve Ekoloji / RUDESU 2023’ kongresinde DAÜ’yü temsil etti.

Disiplinler arası ve çok disiplinli bir özellik taşıyan söz konusu kongrede, farklı meslek disiplinlerinden bilim insanları bir araya gelerek kırsal alanlar farklı boyutları ile ele alındı. Kongre başkanlığını Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Demirel’in yaptığı kongrenin başkan yardımcılığı görevlerinde ise Prof. Dr. Kağan Günçe, Prof. Dr. Atila Gül ve Doç. Dr. Ertan Düzgüneş yer aldı.

Kongre, açılış konuşmalarının ardından “Sürdürülebilir Kırsal Gelişme Perspektifi Çerçevesinde Ekoloji, Ekonomi, Koruma ve Sanat” başlıklı panel ile devam etti. Söz konusu panelde davetli konuşmacılar Prof. Dr. İşçioğlu “Kırdan Kente Göçün Etkileri” ve Prof. Dr. Günçe “Kırsal Alanlarda Geleneksel Yapılı Çevrelerin Turizmle Korunması ve Geliştirilmesi” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Alanında uzman katılımcıların yer aldığı kongre kapsamında Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve diğer ülkelerden akademisyenlerin katılımlarıyla 43 adet bildiri sunumu gerçekleşti. Kongrede gerçekleştirilen yüz yüze sunumların yanı sıra internet erişimli çevrim içi olarak da 158 adet bildiri sunumu yapıldı.

Kongre kapsamında Kırsal Alan Ekosistemleri öncelikli olmak üzere Mimarlık Bilimleri, Doğa Bilimleri ve Ekoloji Bilimleri konusundaki araştırmaların sunumları gerçekleştirilerek, bilgilerin paylaşılması sağlandı ve kongrede amaçlanan uluslararası ortak çözüm arayışlarına ulaşılması noktasında bir ivme yaratıldı. Ulusal ve uluslararası ölçekte bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen kongre kapsamında, kırsal alanların hassas ekosistemlerinde insan ve diğer canlı varlıkların ekonomik-ekolojik ve sosyal hareketliliğinin sürdürülebilir gelişimi üzerindeki bilimin ulaştığı çalışmalar değerlendirildi. Kırsal alanların farklı ölçeklerde ve farklı boyutlarda da ele alındığı kongrede; kırsal alanların sürdürülebilirliği, geliştirilebilirliği ve kalkındırılabilirliği konularında yapılı çevrelerin rolü ve önemi, insan – çevre ilişkileri üzerinden tartışıldı. Kongre ile ilgili tüm bilgilere www.iensci.org/rudesu internet adresinden ulaşılabilir.