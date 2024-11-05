DAÜ öğretim üyeleri, “VII. Uluslararası Katılımlı Sağlık Hukuku Sempozyumu’”na katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğretim üyeleri, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Tıp Hukuku Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen VII. Uluslararası Katılımlı Sağlık Hukuku Sempozyumu’na katılarak, DAÜ’yü temsil etti.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sempozyuma, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy, DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Nazime Beysan, Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu, Öğretim Görevlisi Ulvi Nail Gün, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu ve Doç. Dr. Ergül Mutlu Altundağ katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumda, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çelik Ulusoy, “Sağlık Turizmi Hukuku” konulu oturumun başkanlığını yürüttü ve “KKTC Sağlık Verilerinin Mahremiyeti: AİHM Kararları Rehberliğinde Hukuki Çerçevenin Analizi” konusunda sunum yaptı.

Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Beysan, “Rahim Nakli Uygulamasının Hukuk ve Etik Açısından Analizi”, Öğretim Görevlisi Ulvi Nail Gün ise, “Milletlerarası Özel Hukukta Gıda Üreticisinin Sözleşme Dışı Hukuki Sorumluluğu” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Güzoğlu, “Organ ve Doku Naklinde Hukuki ve Cezai Sorunlar” konulu oturumun başkanlığını yürütürken, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu “Beyin Ölümü Deklarasyonu”, Doç. Dr. Ergül Mutlu Altundağ ise “Gıda Takviyelerinin Sağlığımız Üzerine Etkileri” konularında sunum yaptı.

Doç. Dr. Çelik Ulusoy, Doç. Dr. Güzoğlu, Yrd. Doç. Dr. Beysan ve Yrd. Doç. Dr. Rodoslu da sempozyumun Bilim Kurul Üyeleri arasında yer aldı.