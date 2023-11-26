DAÜ Öğretim Üyesi Hoşkara, '12. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı: Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı ve Mimarlık Eğitimi' etkinliğine katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, İzmir’de düzenlenen “12. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı: Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı ve Mimarlık Eğitimi” etkinliğine katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde, düzenlen etkinlik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde yer aldı.

Açıklamada kurultayda ele alınan konular şu şekilde ifade edildi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında mimarlık eğitimi ve ikinci yüzyıla ilişkin öneriler, bilimsel-demokratik ve özerk eğitim ortamının sağlanması, yapı üretim sürecinde mesleki yetki ve sorumluluklar ve yapılı çevre eğitiminin ve kültürünün toplumsallaştırılması, yasal düzenlemeler yoluyla meslek ve eğitim alanında yaşanan değişimler, mimarlık eğitiminde afetlere karşı sağlıklı ve güvenli yapı tasarımı, eğitimde artan bölüm sayısı, kontenjan ve nitelik sorunu, asgari koşulların belirlenmesi, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının içerikleri, lisans eğitimi sonrası meslek içi eğitim programları, mesleğe kabul uygulamasının yasal zemini ve meslek kuruluşuna kayıt kabul koşulları”.

Prof. Dr. Hoşkara’nın kurultayda, Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Yerel Yönetim, Kentleşme, Mimarlık ve Eğitim başlıklı oturumun başkanlığı görevini yürüttüğü kaydedilen açıklamada Diploma Projeleri Sergisi’nde ise, DAÜ Mimarlık Bölümü mezunu Güngör Canbulat’ın diploma projesinin Türkiye Cumhuriyeti’nden katılan 22 proje arasında yer alarak sergilendiği belirtildi.