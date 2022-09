DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hoşkara'dan uluslararası temsiliyetler

DAÜ KENT-AG MERKEZ BAŞKANI VE MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ŞEBNEM HOŞKARA’DAN ULUSLARARASI TEMSİLİYETLER

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, DAÜ’yü katıldığı iki önemli uluslararası bilimsel toplantıda temsil etti.

Polonya'nın Katowice şehrinde bu yıl on birincisi düzenlenen ve sürdürülebilir kentleşme konusunda önde gelen küresel bir konferans olan Dünya Kentsel Forumu’na (World Urban Forum – WUF11) katılan Prof. Dr. Hoşkara, DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) tarafından önerilen ve yaklaşık 700 başvuru arasından WUF11’de yer almak üzere kabul edilen “Tartışmalı Şehirlerde Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanma için Kamusal Alanın Gücü / Power of Public Space for Post-Conflict Reconstruction in Contested Cities” başlıklı Ağ (Network) Oluşturma etkinliğini düzenledi.

Söz konusu etkinlik, DAÜ ile ortaklık anlaşması bulunan Bologna merkezli City Space Architecture isimli sivil toplum örgütü ortaklığında ve Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Topluluğu (ISOCARP) desteğiyle, dünyanın farklı yerlerindeki çatışma ortamlarından sunumlar yapan sekiz araştırmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünya Kentsel Forumu’nda “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylemde”, “Tek Birleşmiş Milletler”, “Şehirlerden Sesler”, “Ağ (Network) Oluşturma”, “Eğitim” ve “Kent Kütüphanesi” başlıkları altında altı kategoride, 400'ü aşkın etkinlikte, 700'den fazla konuşmacının kentsel gelişim ve sürdürülebilir kentleşme konularındaki bilgi ve deneyimleri paylaşıldı.

Dünyanın dört bir yanından ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler, akademisyenler, iş adamları, toplum liderleri, şehir plancıları, mimarlar ve sivil toplum temsilcilerinin de yer aldığı Dünya Kentsel Forumu’nda DAÜ aktif katılım sağlayan az sayıda üniversiteden birisi ve bölgeden tek üniversite olma özelliğini taşıdı.

Öte yandan Prof. Dr. Hoşkara, Avrupa Planlama Okulları Birliği (AESOP) tarafından her yıl düzenlenen kongreye poster sunumuyla katıldı. Prof. Dr. Hoşkara, sunumuyla ‘DAÜ Kampüsünde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Kapasite Artırımı ve Farkındalık’ başlığı altında araştırma görevlisi Lamine Moustapha Adam ile birlikte yürüttüğü BAP-C projesinin sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Estonya’nın Tartu kentinde gerçekleşen kongrede, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Üniversitelerin Katılımı için Sosyo-Çevresel bir Yaklaşım: Doğu Akdeniz Üniversitesi Örneği” (A Socio-Environmental Approach on Universities’ Contribution to the Sustainable Development Goals: Case Study of Eastern Mediterranean University, N. Cyprus) başlıklı poster sunumunun yanında Prof. Dr. Hoşkara, üyesi bulunduğu AESOP Kamusal Alanlar ve Kültür başlıklı Tematik Grup toplantısına da katıldı.

28/09/2022 15:25