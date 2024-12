DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kağan Günçe’den Mimari Mirasın Korunmasına Yönelik İki Önemli Kitap

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kağan Günçe’nin koordinatörlüğünde ve eş-editörlüğünde mimari mirasın korunmasına yönelik güncel yaklaşımları konu alan “Conservation of Architectural Heritage: Soul of History” ve “Conservation of Architectural Heritage: Traces of History” isimli iki kitap yayımlandı.

Mimari Mirasın Korunmasına Katkı Sağlayan Yeni Kitaplar

İnsanlık tarihi boyunca yaşanan tüm olaylar, toplumsal bir bakış açısından kültürel birikime katkıda bulunmuş ve nihayetinde kültürel mirası şekillendiren deneyimleri ortaya çıkarmıştır. Bu birikim ve deneyimler, bir topluluğun ve onu çevreleyen mekanların önemli bir göstergesi olarak kültürel mirasın varlık göstermesini sağlamaktadır.

Kültürel mirasın önemli bir bileşeni olan mimari mirasın korunması, 20. yüzyıldan bu yana ulusal ve uluslararası anlaşmalar, yasalar, tüzükler ve yönetmeliklerle bir dünya politikası haline gelmiştir. Bu politikaların temel amacı, kültürel mirasın sürdürülebilir bir şekilde korunması ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlamaktır.

Bu farkındalıkla hazırlanan ve Journal of Architectural Sciences and Applications (JASA) ile IKSAD Yayınevi çatısı altında yayımlanan iki yeni uluslararası kitap, mimari mirasın korunmasına yönelik değerli katkılar sunmaktadır. İngilizce dilinde ve kör hakem sistemine dayalı olarak hazırlanan “Conservation of Architectural Heritage: Soul of History” ve “Conservation of Architectural Heritage: Traces of History” başlıklı bu kitaplar, alanında uzman araştırmacıların çalışmalarını içermektedir.

Prof. Dr. Kağan Günçe ve Doç. Dr. Damla Mısırlısoy’un editörlüğünde hazırlanan “Conservation of Architectural Heritage: Soul of History” ile Prof. Dr. Kağan Günçe ve Prof. Dr. Atila Gül’ün editörlüğünde hazırlanan “Conservation of Architectural Heritage: Traces of History” isimli kitaplar, mimari mirasın korunmasına ışık tutarak ve yeni açılımlar sunarak güncel bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Titiz Bir Değerlendirme Süreci

Prof. Dr. Kağan Günçe, “Conservation of Architectural Heritage” isimli kitaplar için kitap bölümü yazımı çağrısına 102 değerli öneri geldiğini belirtti. Bu öneriler arasından yapılan titiz değerlendirme sonucunda, 39 çalışma seçilmiş ve editörlük süreci başlatılmıştır.

Sonuç olarak, “Conservation of Architectural Heritage: Soul of History” isimli kitapta 19, “Conservation of Architectural Heritage: Traces of History” isimli kitapta ise 20 değerli kitap bölümü yer almıştır. Prof. Dr. Günçe, dünyadaki ve bölgedeki mimari mirasın korunmasının kimlik oluşumu ve barışın teşviki açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, mimari mirasın korunması ve kullanımının sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlaştırılmasının gerekliliğine dikkat çekmiştir.

Kitaplara Erişim

“Conservation of Architectural Heritage: Soul of History”

https://iksadyayinevi.com/home/conservation-of-architectural-heritage-soul-of-history/?fbclid=IwY2xjawHWSrJleHRuA2FlbQIxMAABHV_5opDiHfKEAdSF3afgjp_QK1xv_njxm9EIlE84sxNgl23d0kgAxUNpwg_aem_TBUmBZuhfOiLRTaWTCNBVg

“Conservation of Architectural Heritage: Traces of History”

https://iksadyayinevi.com/home/conservation-of-architectural-heritage-traces-of-history/?fbclid=IwY2xjawHWSuJleHRuA2FlbQIxMAABHV_5opDiHfKEAdSF3afgjp_QK1xv_njxm9EIlE84sxNgl23d0kgAxUNpwg_aem_TBUmBZuhfOiLRTaWTCNBVg