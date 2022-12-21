DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osam Akdeniz Üniversiteler Birliği Yıllık Genel Kurul Toplantısı’na Katıldı

Community of Mediterranean Universities (CMU)/Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin yıllık Yönetim Kurulu toplantısı 9-12 Aralık 2022 tarihleri arasında Arnavutluk’un Vlöre kentinde İsmail Qemali Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Osam da hazır bulundu.

Toplantıda Akdeniz Bölgesindeki göç hareketleri, insan hakları, çevre, eğitimde kalite normları, temiz enerji çalışmaları CMU Başkanı tarafından özetlenirken, ayrıca 2023-2024 yılı için açılması planlanan yeni Euromediterranean MA programları incelenerek karara bağlandı. Aynı oturumda 2023 yılı bütçesi görüşülerek onaylandı.

Toplantının ikinci gününde Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Andrea Malqari, Prof. Massimo Guarscio ve Prof. Dr. Necdet Osam proje önerilerini CMU Yönetim Kurulu’na sundular. Prof. Dr. Osam ve araştırma ekibinin “Revisiting the Language Policies of Higher Education” adlı proje önerileri Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunarak kabul edildi. Toplantının son oturumunda CMU yasasının tadilatı üzerinde fikir birliğine varılarak Yasa Tadilat Komisyonu oluşturuldu. Bu komisyon üyeliğine İtalya’dan Prof. Dr. Massimo Guarisco, Malta’dan Prof. Dr. Jon Chircop, Kuzey Kıbrıs’tan Prof. Dr. Necdet Osam ve İsrail’den Prof. Dr. Caim Hamas seçildi. Bu komisyon aynı zamanda CMU’ya üyelik başvurusu yapacak adaylar için Değerlendirme ve Denetim Komisyonu işlevini de 2025 yılına kadar sürdürmesi CMU Yönetim Kurulu tarafından onaylandı.

CMU, UNESCO’nun en yetkin bağımsız kurumlarından biri olarak İtalya’da Bari Aldo Moro Üniversitesi’nde 1983 yılında kuruldu. Kurum halen 170 üniversitenin üyeliği ile Akdeniz Bölgesinde kültürel, çevre, sanayi ve eğitim alanında iş birliği olanaklarını geliştirdiği kurumsal bir yapıya sahiptir. 2018 yılında uzun bir süreç sonunda 2019 yılı genel kurulunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması kabul edilmiş ve Akdeniz Üniversiteler Birliği Genel Kurul Toplantısı 2019 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşmişti. 2021 yılında ARUCAD üniversitesi de başarılı çalışmaları sonucunda CMU üyeliğine kabul edilmişti.

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21/12/2022 16:26