DAÜ öğretim üyesi ve doktora öğrencileri Isaac Newton Enstitüsü Araştırma etkinliğinde sunum yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arran Fernandez ile Matematik Bölümü doktora öğrencileri Hafız Muhammed Fahad, Arzu Ahmadova ve İsmail Hüseynov Isaac Newton Enstitüsü araştırma etkinliğine davet edildi. Söz konusu etkinlik Ocak – Nisan 2022 tarihleri arasında dört aylık bir araştırma süresini kapsıyor. Kai Diethelm, Francesco Mainardi ve Igor Podlubny gibi bu alandaki küresel uzmanların yer aldığı etkinlik süresince “Kesirli Diferansiyel Denklemler” (newton.ac.uk) üzerine çalışmalar yürütülecek.

Program kapsamında Yrd. Doç. Dr. Arran Fernandez 31 Ocak 2022 tarihinde “Kompleks analiz için Kesirli Wirtinger Türevleri Hakkında” başlıklı bir seminer gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. Fernandez 11 Nisan 2022 tarihinde de “Çok Boyutlu Kesirli İntegral Operatörler için Yarı Grup Özellikleri” konulu bir seminer daha gerçekleştirecek.

"ATÖLYE ÇALIŞMALARI DÜZENLENECEK"

Öte yandan 22 - 25 Şubat 2022 tarihlerinde “Deterministik ve Stokastik Kesirli Diferensiyel Denklemler ve Sıçrama Süreçleri” (https://www.newton.ac.uk/event/fd2w01/) konulu çalıştayda Hafız Muhammed Fahad “Bir Fonksiyona Göre Riemann - Liouville Kesirli Türevi İçin Operasyonel Hesaplama”, Arzu Ahmadova “Hilbert Uzayında Kesirli Stokastik Dejenere Evrim Denklemlerinin Üstel Kararlılığı” ve İsmail Hüseynov “Çoklu Gecikmeli Kesirli Mertebeden Fonksiyonel Diferensiyel Denklemlerin Analizi” konularında sunum gerçekleştirecek. Program kapsamında alanında uzman konuşmacıların yer alacağı atölye çalışmaları da düzenlenecek.

"BAĞIMSIZ ULUSLARARASI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ"

Isaac Newton Enstitüsü, Cambridge şehrinde bulunan ve Cambridge Üniversitesi Matematik Fakültesi’nin yanında yer alan bağımsız bir uluslararası ziyaretçi araştırma enstitüsü. Matematikte ve uygulamalarında seçilen temalar üzerinde uzun vadeli araştırma programları yürütüyor. Birleşik Krallık'tan ve dünyanın çeşitli bölgelerinden önde gelen matematik bilimcileri, bir haftadan birkaç aya kadar değişen sürelerde araştırmaları ziyaret etmeye ve etkileşimde bulunmaya davet ediliyor.

Bu habere tepkiniz:



23/02/2022 14:14