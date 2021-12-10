“DAÜ Örnek Teşkil Ediyor”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 29 Kasım –3 Aralık 2021 tarihleri arasında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (2. Gözetim Denetimi), ISO 10002:2018 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi (2. Gözetim Denetimi) ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi (Yeniden Belgelendirme) denetimlerinden 3 Yönetim Sistemi ile ilgili de herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeden tam not alarak başarıyla geçti. 2015 yılında başlayan yönetim sistemleri süreci ile ilgili olarak Toplam Kalite Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan ve kendi birimleri ile ilgili hazırlıkları tamamlayan 43 kişilik kalite ekibinin yaptığı çalışmaların değerlendirildiği denetim 5 gün sürdü.

Kapanış Toplantısında Değerlendirmeler Paylaşıldı

29 Kasım Pazartesi günü saat 09:00’da gerçekleşen açılış toplantısına, TSE adına Başdenetçi Mehmet Ali Göksel (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi), Başdenetçi Gökçen Bircan Değerliyurt (ISO 10002 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi), Denetim Görevlisi Metin Turan (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi) katılırken, DAÜ adına İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Koordinatörleri Hasan Kavaz ve Mahmut Dağtekin, tüm birimlerin Kalite Temsilcileri ve Yönetim Sistemleri Danışmanı Latif Sakar katıldı.

Açılış Toplantısı sonrası başlayan denetim sürecinde denetim ekibi üç ayrı koldan birimleri hem dokümantasyon, hem de altyapısal olarak denetlemeye başladı. Beş gün süren denetimde, yönetim sistemi faaliyetlerinin yanında, akademik olarak incelemeler ve değerlendirmeler de yapıldı. 3 Aralık 2021, Cuma günü, Açılış Toplantısı’na katılan kişilerin tamamının katılımıyla Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan Kapanış Toplantısı’nda Denetim Ekibi tarafından denetim bulguları paylaşıldı.

“DAÜ Örnek Teşkil Ediyor”

Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili denetim bulgularını açıklayan Başdenetçi Mehmet Ali Dönmez; Kalite Yönetim Sistemi’nin iyi şekilde kurgulandığını ve sahaya yansıtıldığını, birimlerde yapılan uygulamaların örnek teşkil edecek şekilde yürütüldüğünü aktardı. Dönmez, Kalite Yönetim Sistemi dışında DAÜ’nün KKTC’de bir ilki gerçekleştirerek COVID-19 Pandemisi ile ilgili olarak Güvenli Eğitim Kurumu Sertifikasyonu almasını takdirle karşıladığını ve çok önemsediğini belirterek, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak da herhangi bir küçük ya da büyük uygunsuzluk tespit edilmediğini belirtti.

“Çalışanlarca Benimsendi”

Başdenetçi Gökçen Bircan Değerliyurt ise Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili bulgularını aktardı. Her iki yönetim sisteminin de çalışanlarca benimsendiği, iyi uygulamalar gerçekleştirildiğini belirten Değerliyurt, özellikle iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile ilgili olarak alınan tedbirlerin iyi seviyede olduğunu, can ve mal güvenliği açısından önemli çalışmaların gerçekleştiğini aktardı. Değerliyurt, iki yönetim sistemi ile ilgili olarak da herhangi bir küçük ya da büyük uygunsuzluk tespit edilmediğini ifade etti. Denetim Görevlisi Metin Turan da, denetim boyunca yaptığı incelemelerle ilgili olarak, görüştüğü kişileri ilgi ve çabalarından dolayı takdir ettiğini ve iyi örnekler gördüğünü iletti.

“İlkleri Gerçekleştirmeye Devam Etmek İstiyoruz”

Denetim ekibinin bulgularını aktarmasından sonra DAÜ adına söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy, denetim sonucunda duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, bu çalışmalar için katkı koyan birimler adına yönetim sistem çalışmalarını yürüten 43 kişilik Kalite Ekibi ile eğitim ve danışmanlık konusunda hizmet veren Latif Sakar’a teşekkür etti. Prof. Dr. Şensoy, ayrıca KKTC’de ilkleri gerçekleştirmeye devam etmek istediklerini ve yeşil üniversite olmayı arzuladıklarını, bu sebeple ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirerek TSE tarafından belgelendirilen KKTC’deki ilk üniversite olmayı hedeflediklerini aktardı.

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10/12/2021 15:42