DAÜ Oyun Tasarımı ve Geliştirme Topluluğu’nun Düzenlediği “Game Jam” Oyun Tasarım Yarışmasında Kazananlar Belli Oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci Kulüpleri Birimi’ne bağlı Oyun Tasarımı ve Geliştirme Topluluğu tarafından 48 saatte oyun yapma etkinliği olan “Game Jam” yarışması, “Unstable” temasıyla düzenlendi. DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde gerçekleşen ve katılımcılara endüstrideki iş hayatları için kısa bir simülasyon imkanı sağlayan etkinliğe 7 takımdan 30 öğrenci katıldı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da yarışan öğrencileri yerinde ziyaret ederek çalışmalarını takip etti. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu etkinliği çok kıymetli bulduğunu ve bir sonraki dönemde de geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilmesi için çalışmaların devam etmesi çağrısında bulundu.

Jüri Üyelerine Sunum Yaptılar

Katılımcıların gecesini gündüzüne katarak çalıştığı etkinliğin ardından kronometrenin durması ile takımlar, DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlileri Hamid Zakeri Hanjani, Orod Peykanfar ve Deha Mertkal, DAÜ Oyun Tasarımı ve Geliştirme Topluluğu Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Kaçan ve Rahmi Direnç Sezer’den oluşan jüri üyelerine geliştirdikleri oyunların sunumlarını yaptı ve değerlendirme süreci başladı.

Kazananlar Belli Oldu

Katılımcılar; temaya uyumluluk, yaratıcılık, oynanış, ses, görsel ve teknik özellikler üzerinden puanlandırıldı. Aynı zamanda, bütün katılımcılar yarışan diğer projeleri de değerlendirerek objektif bakış açıları ile birbirlerini puanladı. Bütün bu değerlendirmeler, genel bir skor altında bütünleştirildi ve ilk üçe giren takımlar, DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde gerçekleşen tören ile ödüllerine kavuştu.

90 üzerinden 81,5 puan alarak görsel ve ses bakımından jüriyi ciddi bir şekilde etkileyen “Scubadivers and Beekeepers” takımı, yaptıkları “Borderline Sanity” isimli korku oyunu ile birinciliğin sahibi oldu. İkinci sırayı puzzle ve parkur mekaniklerini bir araya getirerek yaratıcı bir oynanış mekaniği ile ön plana çıkan “INT GAME () {}” takımı, tasarladıkları “Boll-E” isimli oyun ile elde etti. Üçüncü sırayı “Mob Shooter” gibi başarılı bir janradan ürün çıkararak temaya uyumluluk ve oynanış ile jürinin beğenisini toplayan “Unknown” takımı, geliştirdikleri “Chip Head” isimli oyunla elde etti.

DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Dr. Fırat Tüzünkan da konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, dijital oyun tasarımı gibi alanlarda sürekli üretmenin önemine işaret ederek, bu tür etkinliklerin öğrencilere çok olumlu katkıları olduğunu belirtti. Etkinliğe katılan ve derece alan tüm öğrencileri kutlayan Yrd. Doç. Dr. Tüzünkan, oyun tasarımı alanında öğrenmek ve üretmek isteyen tüm öğrencilere katkı sağlamak için bölüm olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini de sözlerine ekledi.