DAÜ Özel Eğitim Bölümü, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda konferans verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü tarafından üniversite – okul – aile iş birliği çerçevesinde, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’ndaki öğretmen ve velilere yönelik bir konferans verildi. “İletişim Becerileri, Tutumlar ve Özel Gereksinimli Bireylerde Davranış Problemleri ve Çözümü” başlıklı konferans, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşti.

Konferans, DAÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Çakmak ve Öğr. Gör. Dr. Tamer Karakoç tarafından verildi.

Doç. Dr. Çakmak, konuşmasında katılımcılara özel gereksinimli bireylere ailelerin ve toplumun bakışı, engelli bireylere karşı tutumlar, olumlu tutumların geliştirilmesi, özel gereksinimli bireylerle iletişim ve iletişimde dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdi. Doç. Dr. Çakmak, ayrıca özel gereksinimli bireylere beceri öğretimi ve yeni beceriler kazandırma konularında örnekler sundu. Öğr. Gör. Dr. Karakoç ise, özel gereksinimli bireylerde problem davranışlar ve davranış yönetimi konularında genel bilgi verdikten sonra; problem davranışların belirlenmesi, davranış öncesi-sırası-sonrasında oluşan durumların gözlenmesi, davranışa müdahale yöntemleri ve uygulanması, problem davranışların kaydedilmesi ve yapılan müdahalenin izlenmesi konularında örneklerle açıklamalarda bulundu.

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29/12/2021 14:55