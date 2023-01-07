DAÜ Özel Eğitim Bölümü’nde “Montessori Yaklaşımının Terapi Amaçlı Kullanımı” ele alındı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü tarafından organize edilen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sunay Yıldırım Doğru’nun konuşmacı olarak katıldığı “Montessori Yaklaşımının Özel Eğitimde Terapi Amaçlı Kullanımı” konulu konferans, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda yapıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve özel eğitim okul idareci ve öğretmenlerinin katıldığı konferansta, “Montessori Yaklaşımı”nın tarihçesi, özellikleri, ilkeleri, etkinlik ve materyallerinin yanı sıra özel eğitimde kullanımına yönelik bilgi verildi. Katılımcılar yaklaşımın farklı yetersizlik gruplarıyla kullanımına yönelik uygulama örnekleri izleme fırsatına da sahip oldu.

Prof. Dr. Sunay Yıldırım Doğru, konferans sonunda öğrencilerin konuya yönelik sorularını yanıtladı. Konferansın sonunda DAÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hatice Nilay Hasipoğlu tarafından Prof. Dr. Sunay Yıldırım Doğru’ya teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.

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07/01/2023 09:47