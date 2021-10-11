DAÜ Pandemi Kurulu’ndan Yönetsel Personele Yönelik Kapsamlı Hizmet İçi Eğitim

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), 2021-2022 Akademik Yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan hizmet içi eğitimler devam ediyor. Yönetsel Hizmetler Personeli’nin ihtiyaçları doğrultusunda, COVID-19 önlemleri gereği, DAÜ Rektörlüğü tarafından planlanan ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim Birimi tarafından organize edilen “COVID 19 Pandemisi Korunma & Kontrol Önlemleri” eğitimi 21 Eylül 2021 – 8 Ekim 2021 tarihleri arasında 10 grup olarak yapıldı. Eğitime DAÜ’nün çeşitli birimlerinde görev yapan 524 kişi katıldı. Eğitim, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Pandemi Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet İlktaç tarafından verildi.

Eğitim kapsamında; COVID-19’un bulaşma yolları, hastalıktan korunma yöntemleri, uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı, temizlik ve dezenfeksiyonun önemi, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde DAÜ tarafından uygulanmaya başlanan ve kampüste hizmet alan veya hizmet veren tüm bireyler tarafından uyulması gereken koruyucu önlemler konusunda bilgilendirme yapıldı. Koruyucu önlemlere uyuma ilave olarak, hastalıktan korunmanın en önemli yolu olan aşılanmanın önemini ve ayrıca kampüs içinde olası/kesin vaka takibinin Pandemi Koordinatörlüğü tarafından yapılmakta olduğunu aktaran Yrd. Doç. Dr. İlktaç, DAÜ Pandemi Kurulu’nun hem öğrencilerin, hem de personelin salgına karşı korunmasını sağlamaya yönelik eğitim faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Konuya ilişkin DAÜ İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz, değişimin ve gelişimin sürekli takipçisi olma misyonunu, çalışanlarının geliştirilmesi ve eğitimine gösterdiği özel ilgi ve önem ile her zaman ortaya koymaktadır” denildi.

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11/10/2021 16:06