DAÜ-PDRAM Güney Kampüs “Sağlıklı Yaşamı Sabote Eden Duygu ve Düşüncelerle Baş Etmek” Konulu Grup Çalışması Gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Güney Kampüs tarafından, 23-24 Aralık 2024 tarihlerinde "Spor Dostu Kampüs Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik "Sağlıklı Yaşamı Sabote Eden Duygu ve Düşüncelerle Baş Etmek" başlıklı bir grup çalışması düzenlendi.

Grup çalışması, DAÜ-PDRAM’da görev yapan alanında deneyimli uzmanlar olan Uzman Psikolog Özlem Erginsoylu, Uzman Psikolog Güler Ataş Buldu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Halide Sarp tarafından yürütüldü. Grup çalışmasında, öğrencilerin sağlıklı yaşam konusunda farkındalıklarını artırmayı hedefleyen birçok konu ele alındı. Çalışmada, sağlıklı yaşam ve kendini sabote etme kavramlarının tanımı, sağlıklı yaşamı oluşturan unsurlar, sağlıklı yaşam rutinlerinin oluşturulması ve kendini sabote etmekle baş etme yolları gibi konular hem teorik sunumlar hem de interaktif çalışmalar eşliğinde işlendi.

Katılımcılar, etkinlik sonunda sağlıklı yaşam rutinlerini oluşturma ve kendilerini sabote eden duygu ve düşüncelerle etkili bir şekilde baş etme konusunda değerli bilgiler edindiklerini ifade ettiler. DAÜ’nün farklı bölümlerinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sınırlı kontenjanla gerçekleştirilen etkinlik, uzmanların bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşması açısından son derece verimli geçti.