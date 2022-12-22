DAÜ-PDRAM Öğrenciler İçin Üniversiteye Uyum Semineri Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) tarafından, DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlüğü’nün (DAÜ YDİHO) talebi üzerine, DAÜ YDİHO’ya bağlı Öğrenci Rehberlik, Gelişim ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle, Türkçe ve İngilizce dillerinde iki ayrı günde “Üniversiteye Uyum” semineri verildi. Söz konusu seminer DAÜ YDİHO’da gerçekleşti.

DAÜ-PDRAM Başkanı Dr. Psk. Fatoş Özeylem tarafından verilen seminerlerde, genç yetişkinlik dönemi ve gelişimsel özellikleri, önemli bir yaşam geçişi olarak üniversiteye başlamak, değişimleri fırsata dönüştürebilmek, kültür ve ters kültür şoku ile baş etmek ve üniversite yaşamına sağlıklı uyum konularına değinilirken, seminere katılan öğrenciler bu süreçlerdeki düşünce ve deneyimleri üzerine paylaşımda bulundular.

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22/12/2022 15:01