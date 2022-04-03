DAÜ-PDRAM’dan üniversite yaşamına uyum semineri…

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM) tarafından, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, öğrencilere yönelik “Üniversite Yaşamına Uyum: Güçlükleri Fırsata Nasıl Dönüştürürüz?” başlıklı seminer gerçekleştirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ-PDRAM Uzman Psikoloğu Özlem Güler Erginsoylu tarafından verilen seminerde, ülkelerinden uzakta üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamada karşılaşabilecekleri güçlükler ve bu güçlüklerle nasıl başa çıkabilecekleriyle ilgili bilgiler ve ipuçları paylaşıldı.

Seminerde öğrenciler de zorlandıkları konularda paylaşımda bulundu. Öğrenciler aynı zamanda DAÜ-PDRAM’ın web sitesi, irtibat bilgileri ve Merkez’den nasıl destek alınabileceğiyle ilgili bilgilendirildi. DAÜ-PDRAM Uzman Psikoloğu Özlem Güler Erginsoylu, Merkez’in öğrencilere her zaman destek vermeye hazır olduğu belirtti.

Bu habere tepkiniz:



03/04/2022 11:19