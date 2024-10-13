DAÜ-PDRAM'dan "üniversite yaşamına uyum" semineri

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13/10/2024

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DAÜ-PDRAM'dan "üniversite yaşamına uyum" semineri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (DAÜ-PDRAM), üniversite eğitimine yeni başlayan ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Necmettin Erbakan Yurdu'nda kalan öğrenciler için “Üniversite Yaşamına Uyum: Güçlüklerden Güçler Oluşturmaya Var mısın?” konulu seminer düzenledi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, KYK Yurt Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda DAÜ-PDRAM tarafından organize edilen etkinlik, üniversite yaşamında karşılaşabilecekleri zorlukları aşma konusunda öğrencilere rehberlik etti.

Seminere, DAÜ-PDRAM Başkanı Dr. Psk. Fatoş Özeylem Küçük ve DAÜ–PDRAM Uzm. Psk. Yaprak Parlan konuşmacı olarak katıldı.

 

13/10/2024 15:57
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TAGS: DAÜ-PDRAM’dan "üniversite yaşamına uyum" semineri
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