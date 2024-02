DAÜ Personel Şampiyonası başladı

DAÜ PERSONEL ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından, 19 Şubat – 1 Mart 2024 tarihleri arasında, üniversite personeline yönelik olarak düzenlenen voleybol, basketbol ve futsal turnuvaları, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü, saat 17:00’de, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynanan voleybol ve basketbol müsabakaları ile başladı. Turnuvaya DAÜ’nün çeşitli fakültelerinden ve birimlerinden toplam 12 takım katıldı.

Basketbolda Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Spor İşleri Galip

Basketbol turnuvasının ilk maçı, saat 17:00’de, Spor İşleri Müdürlüğü ile Güvenlik İşleri Şube Amirliği arasında oynandı. Kıran kırana geçen mücadelede Spor İşleri Müdürlüğü, Güvenlik İşleri Şube Amirliği karşısında 25-24’lük skorla galip olan taraf oldu. Saat 17:30’da oynanan ikinci maçta Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Teknik İşler Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Bu maçta Fen ve Edebiyat Fakültesi, Teknik İşler Müdürlüğü karşısında 27-16’lık skorla galip geldi.

Voleybolda Rektörlük ve Eczacılık Fakültesi Kazandı

Voleybol turnuvasının ilk maçı, saat 18:00’de, Rektörlük ile Hemşirelik Bölümü arasında oynandı. Rektörlük bu maçta oynanan iki seti de kazanarak 2-0 galip geldi. Saat 19:00’da oynanan ikinci maçta ise Eczacılık Fakültesi ile Aktivite Merkezi karşı karşıya geldi. Eczacılık Fakültesi oynanan iki seti de kazanarak maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Şampiyona 21 Şubat’ta Futsal Maçları ile Devam Edecek

DAÜ Personel Şampiyonası, 21 Şubat 2024 Çarşamba günü, saat 17:00 – 20:00 arasında oynanacak futsal turnuvası maçları ile devam edecek. Maç programına göre müsabakalar saat 17:00’de Fen ve Edebiyat Fakültesi – İşletme Bölümü, 17:30’da ONE - Ulaşım İşleri Şube Amirliği, 18:00’de Fen ve Edebiyat Fakültesi – Ulaşım İşleri Şube Amirliği, 18:30’da ONE – İşletme Bölümü, 19:00’da Fen ve Edebiyat Fakültesi – ONE, ve son olarak 19:30’da Ulaşım İşleri Şube Amirliği – İşletme Bölümü arasında oynanacak.

Basketbol turnuvası maçları ise 22 Şubat 2024 Perşembe günü, saat 17:00’de Teknik İşler Müdürlüğü – Güvenlik İşleri Şube Amirliği ve 17:30’da Spor İşleri Müdürlüğü – Fen ve Edebiyat Fakültesi arasında oynanacak. Ardından, saat 18:00’de, Hemşirelik Bölümü ile Spor İşleri Müdürlüğü, voleybol turnuvası grup maçında karşı karşıya gelecek.

Final Müsabakaları 1 Mart’ta

DAÜ Personel Şampiyonası, 1 Mart 2024 Cuma günü oynanacak final müsabakalarının ardından sona erecek. Turnuva sonucunda başarılı olan takımlara kupa ve madalyaları final müsabakaları sonrasında DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan ödül töreniyle takdim edilecek.

21/02/2024 15:24