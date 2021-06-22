DAÜ Personeli Aşılanıyor

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22/06/2021

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DAÜ Personeli Aşılanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 21 Haziran 2021 Pazartesi günü tüm personelini aşılama çalışmalarına başladı. DAÜ Sağlık Merkezi’nde başlayan aşılama, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı tarafından DAÜ’ye teslim edilen Johnson&Johnson aşıları ile tek doz olarak randevu usulü yapılıyor. Aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi veren DAÜ Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Salih Çavuşoğlu, bu hafta içerisinde tüm DAÜ’nün aşılanmış olacağını belirtti. Dr. Çavuşoğlu, halkımızı mevcut pandemiye veya gelecekte olabilecek pandemi alevlenmelerine karşı kendilerini korumak için güvenle aşılarını yapmaya davet ettiklerini ifade etti.

22/06/2021 13:02
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TAGS: DAÜ, Doğu Akdeniz Üniversitesi
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